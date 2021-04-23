Трех украинцев задержали в США за «голливудские» ограбления банков

В Нью-Йорке задержали трех местных жителей, имеющих гражданство США и Украины. Их обвиняют в хищении 30 миллионов долларов из банковских ячеек, сообщил Минюст страны.

По данным американской прокуратуры, 52-летний Алекс Левин, 56-летний Вэл Купер (Валерий Кононенко) и 49-летний Гарри Смит (Игорь Беркович) грабили банки по всей Европе. Их следы нашли на Украине, в России, Молдавии, Латвии, Азербайджане, Узбекистане, Франции и Северной Македонии.

Преступления совершались в 2015–2019 годах. Все выглядело как «голливудская фантастика», отметили в ФБР.

Подозреваемые «использовали изощренные инструменты для взлома систем безопасности в иностранных банках и пытались замести следы, отмывая деньги через банки США», добавили в спецслужбе.

Грабители искали банки со слабой системой безопасности, выдавали себя за клиентов и арендовали банковскую ячейку. Оказавшись внутри хранилища, группа использовала «сложное фотооборудование», включая бороскоп — камеру на конце гибкой трубки, с помощью которой фотографировали механизм замка. По этим снимкам они изготавливали ключи и, попав в хранилище в другой раз, вскрывали ячейки с ценностями.

Лидером группировки считают Купера, который, по версии следствия, отмывал деньги. Левина прокуратура признала закупщиком фотоаппаратуры. Смит отвечал за взлом сейфов.