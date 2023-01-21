Мир 21 января 2023, 15:54 Трех украинок выгнали из приюта в Германии среди ночи Die Tageszeitung: полиция Гамбурга выгнала трех беженок с Украины из приюта посреди ночи Unsplash

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Полиция в Гамбурге выдворила трех украинских беженок из приюта в ночное время. Об этом со ссылкой на потерпевшую сообщило издание Die Tageszeitung.

По словам женщины, неприятный случай произошел еще в ноябре. Одна из ее соседок начала конфликтовать с другой девушкой, после чего в палатку вошли представители служб безопасности приюта и полицейские.

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Правоохранители не стали разбираться в причине конфликта, а просто выгнали на улицу всех трех жителей палатки, отказавшись впускать обратно. В итоге беженкам пришлось коротать ночь в одном из парков, а утром им позволили вернуться на свои спальные места в приют.

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«У одной из участниц происшествия остались самые неприятные воспоминания об этом. Женщина больше не может чувствовать себя в безопасности и до сих пор верит в прояснение инцидента», — отметили в статье.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Польше получили письма от социальной службы с требованием вернуть неправильно перечисленное денежное пособие.