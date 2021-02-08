Трех российских моряков выпустили после карантина в Вануату

Трех россиян из Татарстана, совершающих кругосветное путешествие, отпустили сегодня после двухнедельного карантина в Вануату. Теперь они направляются в Австралию. Об этом сообщил капитан экипажа Алмаз Алеев.

Кроме того, посольство РФ в Канберре подтвердило РИА «Новости», что экипаж российской яхты отпущен.

«Вот, наконец, сегодня нам вернули все документы, мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию. Карантин закончился, мы сдали все тесты на коронавирус. Нас отпустили», — сказал Алеев.

Теперь экипаж продолжит кругосветное путешествие. После Австралии у них по плану Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал и Турция. На этом они завершат свое путешествие. Как отметил капитан, цель кругосветки спортивная, передвигаются они за свой счет.

Яхта с моряками была задержана в островном государстве Вануату в конце января. Их вместе с китайскими рыболовами заподозрили в незаконном нахождении в водах. Алеев отметил, что экипаж был вынужден там остановиться, потому что у них закончилось топливо. По его словам, принимающая сторона не учла, что экипаж российской яхты уже два месяца был в океане без заходов в другие порты.