Трех россиян спасли у берегов Вьетнама

Сломанный плот россиян застрял посреди моря. Их заметили с берега местные жители и вызвали спасателей. Туристы были уверены, что сами починят мотор, и не захотели сходить на берег. Однако спасатели доставили их на материк и передали местной администрации. Тест на наличие коронавируса у россиян дал отрицательный результат.