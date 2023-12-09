Мир 09 декабря 2023, 20:01 Трех ректоров лучших вузов США призвали уволить за «взрыв антисемитизма» Конгрессмены США призвали уволить трех ректоров за «взрыв антисемитизма» Википедия

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В конгрессе США призвали отстранить от работы трех ректоров за неспособность бороться со вспышками антисемитизма в кампусах, сообщил РБК. Такую идею поддержали 74 конгрессмена, в основном от Республиканской партии.

Речь идет о ректорах Гарвардского и Пенсильванского университетов (Penn) и Массачусетского технологического института (MIT). Все три считаются одними из лучших в Штатах.

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Письмо конгрессменов в адрес советов вузов последовало после проведения слушаний, на которых Клодин Гэй (Гарвард), Элизабет Мэгилл (Penn) и Салли Корнблат (MIT) пытались прояснить, будут ли привлекать к ответственности студентов за антисемитские действия.

Авторы обращения указали, что «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах показал провал университетского руководства, а объяснения ректоров конгрессменов расценили как «отвратительные».

«Мы требуем, чтобы ваши советы немедленно отстранили от должности каждого из этих ректоров», — подчеркнули члены конгресса, подписавшие письмо.

Студенты вузов проводили различные акции в поддержку Палестины. Например, в MIT устраивали забастовку, в Гарварде публиковали письмо с осуждением Израиля. Причем после этого ряд работодателей с Уолл-стрит потребовали список тех, кто его подписал, чтобы не брать этих студентов на работу.

Более того, в районе университета появлялся грузовик с щитом, на котором разместили фото и имена подписантов с надписью «Ведущие антисемиты Гарварда».

В Penn студенты устроили проецирование пропалестинских лозунгов на здание кампуса.