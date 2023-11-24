Мир 24 ноября 2023, 14:55 Трех грузин задержали во Франции за кражу редких изданий произведений Пушкина Трех грузин задержали во Франции за кражу редких изданий Пушкина www.imago-images.de / Global Look Press

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Трех граждан Грузии подозревают в краже редких изданий произведений русского поэта Александра Пушкина. Выходцев из постсоветской республики задержали, сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Первый раз пропажу изданий Пушкина заметили в июле в библиотеке Высшей нормальной школы в Лионе. Тогда сотрудники заметили, что после прочтения вместо оригиналов им вернули копии книг.

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Затем в октябре неизвестные взломали дверь в библиотеку Национального института восточных языков и цивилизаций и вынесли оттуда около 10 книг. После этой кражи правоохранители и смогли выйти на след преступников. Дело в том, что накануне двое мужчин пришли в эту библиотеку и попросили показать первые издания Пушкина.

Троих подозреваемых в возрасте 24, 26 и 44 лет, среди которых одна женщина, задержали 20 ноября. Следователи считают, что они являются участниками огромной преступной группировки, которая занимается кражами произведений русского поэта по всей Европе.