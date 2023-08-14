Мир 14 августа 2023, 03:05 Трех генералов ВСУ объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск трех украинских генералов Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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МВД России объявило в розыск трех украинских генералов по уголовной статье. Их обвиняют в обстрелах городов ДНР, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Карточки военных появились в базе розыска министерства, сообщил ТАСС.

Речь идет о заместителе главнокомандующего ВСУ Евгении Мойсюке, экс-командующем оперативно-тактической группировкой «Восток» Игоре Палангюке и начальнике объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрее Ковальчуке.

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«Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Такие же завели и на двух других генералов. По какой именно статье их разыскивают, не указано.

Несколько недель назад Следственный комитет России заочно предъявил им обвинение. По версии следствия, в 2016-2017 и 2019 годах они командовали подразделениями украинских солдат, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР.