Трех девушек и юношу укололи шприцами во время забегов с быками в Испании

В Испании три девушки и юноша обратились в полицию провинции Наварра и сообщили, что во время празднования фестиваля Сан-Фермин в Памплоне неизвестные укололи их шприцами. Об этом написало издание El Mundo.

Жалобы от четверых уколотых шприцами обсуждались на заседании департамента гражданской защиты. Параллельно с этим полиция расследует предполагаемый случай изнасилования, произошедший на минувших выходных в одном из районов Памплоны.

Медицинские анализы заявивших об уколах не выявили никаких подозрительных веществ.

Праздник Сан-Фермин, во время которого устраивают забеги с быками по городу, проводится в Испании уже около восьми столетий. Принять участие в забеге могут все желающие. Чаще всего это местные любители корриды и туристы, которые специально приезжают в Памплону ради того, чтобы побегать по улицам от разъяренных быков. Во время таких мероприятий чаще всего именно новички становятся пострадавшими, написала газета «Известия». Забеги проводятся в течение недели. За предыдущие четыре дня фестиваля в Памплоне пострадали 26 человек.