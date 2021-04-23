Трех человек из окружения убийцы женщины-полицейской задержали во Франции

Во Франции задержали трех человек, с которыми был связан убивший женщину-полицейского в городе Рамбуйе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Три человека задержаны. <…> По нашим данным, это люди из окружения преступника», — указано в материале.

На 49-летнюю сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе напали во второй половине дня 24 апреля. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом в шею. Женщина скончалась. Нападавший умер от полученных при задержании ран.

Выяснилось, что атаковавший полицейскую приехал во Францию в 2009 году из Туниса. Во время нападения он выкрикнул: «Аллах акбар!» Последний просмотренный злоумышленником ролик на его смартфоне был посвящен джихаду.

Расследованием убийства сотрудницы правоохранительных органов занялся антитеррористический отдел прокуратуры. Его ведут по двум статьям — об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре.