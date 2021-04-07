Трех богатырей объявили украинскими воинами

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович — это не русские былинные богатыри, а украинские. А Новгород, входивший в Киевскую Русь, «жестоко завоевало Московское княжество», говорится в материале украинского «24 канала».

Сказания о богатырях существовали еще в Киевской Руси, позднее они растворились в других жанрах, а в России их записали и превратили в своих народных героев, отмечается в статье.

Илья Муромец, по версии автора, был родом не из Мурома Владимирской области, а из Черниговщины.

«Украинские исследователи называют его Муровцем, потому что Илько происходил из села Моровск, или по старинке Муромск под Черниговом. Эти названия, кстати, упоминают в летописях», — отмечает автор.

Прототипом богатыря мог стать монах из Киево-Печерской лавры, захороненный там же.

Алешу Поповича на Украине называют Алексеем или Олешко. Летописи говорят, что он родом из города Пирятин в Полтавской области. Богатырь сражался против печенегов и половцев.

Воевода Добрыня Никитич приходился дядей князю Владимиру. Вначале он установил идола Перуна, а потом помогал Владимиру крестить Русь, сбросив статую в реку.

На Украине этих былинных героев заменили казаки, которые сформировали более поздний героический эпос, сказано в статье.