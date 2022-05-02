Требующая отставки Пашиняна армянская оппозиция начала шествие по центру Еревана

Оппозиция Армении, которая настаивает на отставке премьер-министра Никола Пашиняна, после короткого митинга на площади Франции начала шествие по центральным улицам Еревана. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники акции призывают жителей присоединиться к их протесту. Оппозиционеры сообщили, что полиция задержала около 300 человек, почти всех уже освободили. По данным правоохранителей, задержано 244 человека.

Акции протеста в Армении начались на прошлой неделе после заявлений Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Представители фракции «Честь имею» и сторонники движения «Сопротивление» сочли такое решение разрушительным для Армении.

Утром 2 мая оппозиционеры вышли с масштабными протестными акциями и перекрыли центральные улицы Еревана. Полиции в первые же часы удалось разблокировать часть улиц, движение транспорта по ним возобновилось. Днем полицейские разблокировали все перекрестки, перекрытые оппозицией, сообщили «Известия».