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    02 мая 2022, 19:51

    Требующая отставки Пашиняна армянская оппозиция начала шествие по центру Еревана

    Оксана Кириллова

    Оппозиция Армении, которая настаивает на отставке премьер-министра Никола Пашиняна, после короткого митинга на площади Франции начала шествие по центральным улицам Еревана. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Требующая отставки Пашиняна армянская оппозиция начала шествие по центру Еревана

    Участники акции призывают жителей присоединиться к их протесту. Оппозиционеры сообщили, что полиция задержала около 300 человек, почти всех уже освободили. По данным правоохранителей, задержано 244 человека.

    Акции протеста в Армении начались на прошлой неделе после заявлений Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Представители фракции «Честь имею» и сторонники движения «Сопротивление» сочли такое решение разрушительным для Армении.

    Утром 2 мая оппозиционеры вышли с масштабными протестными акциями и перекрыли центральные улицы Еревана. Полиции в первые же часы удалось разблокировать часть улиц, движение транспорта по ним возобновилось. Днем полицейские разблокировали все перекрестки, перекрытые оппозицией, сообщили «Известия».