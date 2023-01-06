Мир 06 января 2023, 01:23 Требования Украины о возврате квартир назвали в Крыму бредом Крымский депутат Гемпель назвал бредом требование Украины «вернуть украденные квартиры» Unsplash

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Выдвинутые киевским режимом требования вернуть Украине «украденные квартиры в Крыму» являются бредовыми. Об этом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в интервью РИА «Новости».

«Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины», — сказал он.

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О квартирах говорил советник главы офиса президента Украины. Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Комментируя выдвинутые Подоляком условия, Гемпель сравнил его с одним из ближайших последователей Адольфа Гитлера — Паулем Геббельсом.

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«Поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ», — добавил представитель Крыма.

Ранее Подоляк перечислил новые условия завершения конфликта. По его словам, военные действия не остановятся, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму».

Для Украины возвращение Крыма и Донбасса под свою юрисдикцию является нереалистичной задачей. Об этом заявлял немецкий аналитик Кристиан Меллинг.