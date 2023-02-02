02 февраля 2023, 13:56
Требования Белого дома к Украине отчитаться о трате средств назвали «страховкой Байдена»
Политолог Мартынов: кейс помощи Украине используют на выборах против Байдена
Администрация президента США Байдена потребовала от властей Украины подготовить отчет о том, куда ушла вся выделенная американская помощь. Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил «360», что это связано с президентскими выборами 2024 года в США.
Политолог пояснил, что предвыборная кампания в Штатах находится на подготовительном этапе. Кейс помощи Украине в качестве инструмента давления на действующего главу государства его противники намерены использовать по полной.
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«Администрация Байдена пытается подстраховаться и вылепить какой-то отчет перед предстоящей ревизией. Не уверен, что у них получится, потому что масштаб разворовывания огромный. Но они вполне могут попытаться нарисовать какие-нибудь чеки», — заявил Мартынов.
Он добавил, что речи о сокращении американской помощи Украине в данной ситуации не идет. Просто взявшие под контроль палату представителей республиканцы приготовились использовать выделенные средства Украине в качестве удара по демократическому кандидату.
С начала специальной военной операции власти США потратили на поддержку Украины более 27,4 миллиарда долларов. Сюда включили закупку вооружений, гуманитарной помощи и реальных средств.
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