Мир 03 сентября 2023, 22:00 Требование Зеленского в адрес Путина назвали бредом Ветеран США Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя Официальный сайт Президента Украины

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Идею президента Украины Владимира Зеленского о подведению войск к административным границам Крыма для начала переговоров с Россией о статусе полуострова раскритиковал ветеран Армии США Ноктис Дрейвен. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он призвал украинского лидера вспомнить о защите своей территории.

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — написал американский ветеран.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже отмечал, что переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией не будет. Он напомнил, что в стране действует закон, запрещающий вести диалог с участием президента Владимира Путина. Кроме того, власти Украины не намерены идти на территориальные уступки.

Подоляк добавил, что переговоры могут начаться только после тактического поражения российской армии и выхода ВСУ к Крыму, когда сложится ситуация, что Россия потеряет все или окончательно покинет территорию полуострова.