Требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне назвали провокацией

По данным сайта «Газета.ru», он назвал это нарушением международных прав, так как Америка приняла это решение без согласования с китайской стороной.

«Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — заключил Вэньбинь.