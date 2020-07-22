Требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне назвали провокацией
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь считает провокацией требование Америки закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Газета.ru», он назвал это нарушением международных прав, так как Америка приняла это решение без согласования с китайской стороной.
«Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — заключил Вэньбинь.