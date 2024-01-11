Мир 11 января 2024, 17:19 Требование осудить Россию вызвало возмущение в парламенте Словакии Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил послу США на просьбу осудить РФ Christoph Thanei/dpa/globallookpress

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Словакия — суверенное государство, которое не будет действовать лишь по желанию США. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в ответ на просьбу американского посла осудить Россию, якобы применившую ракеты из КНДР.

«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но они не представили никаких доказательств», — отметил Блаха.

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Вице-спикер парламента республики напомнил, как Соединенные Штаты лгали всему миру об оружии массового уничтожения в Ираке, потому что хотели вторгнуться в суверенную страну. Словакия не присоединится ни к одной из резолюций, пока США не представят доказательства нарушения Россией международного права, подчеркнул политик.

По словам Блахи, американцы полагали, что его соотечественники «начнут прыгать, как только они свистнут», однако эти времена прошли. Словакия будет защищать свои национальные интересы, обратил внимание вице-спикер парламента.

«Послу США придется привыкнуть к тому факту, что Словакия больше не является американской колонией», — указал политик.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на двух чиновников в Белом доме, что Россия якобы применила на Украине северокорейские баллистические ракеты. Об этом же, не представив доказательств, заявил на брифинге в начале года координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

К осуждению России присоединился министр обороны Великобритании Грант Шэппс, заявивший, что КНДР заплатит высокую цену. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, сколько резолюций Совбеза ООН нарушила Великобритания.