Мир 06 августа 2023, 03:19 Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в Японии Минутой молчания в Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Unsplash

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Жители Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которую осуществили США 78 лет назад. Церемония по случаю годовщины трагедии проходит в Мемориальном парке мира, сообщил ТАСС.

Минуту молчания объявили по всей стране в 08:15 по местному времени — в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет ее по традиции вели ударами колокола. После этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает декларацию мира. Также ожидается выступление премьер-министра Фумио Кисида.

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США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, погибли от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв увеличилось до 140 тысяч.

Президент России Владимир Пути н ранее напомнил, что США являются единственной страной, которая дважды применила ядерное оружие по Японии.