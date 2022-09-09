Траур в Британии отменят через неделю после похорон Елизаветы II | 360°

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Траур в Британии отменят через неделю после похорон Елизаветы II

Траур из-за смерти Елизаветы II в Британии продлится неделю после ее похорон

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В Великобритании начался общенациональный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. Его отменят через неделю после ее похорон, сообщили в Букингемском дворце.

«После смерти Ее Величества королевы Его Величество король [Карл III] высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы», — сообщили в Британии.

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Дату похорон во дворце не назвали, но пообещали принять решение «в соответствующее время». Там добавили, что траур будут соблюдать члены королевской семьи, а также персонал и войска, выполняющие церемониальные обязанности.

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Королева Елизавета II умерла накануне в замке Балморал. Ей было 96 лет. Новым королем стал ее сын, принц Чарльз. Он уже выбрал тронное имя — Карл III.

Великобритания

Умерла Елизавета II

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