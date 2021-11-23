Траур после автокатастрофы в Болгарии объявили в Северной Македонии

Глава Северной Македонии Стево Пендаровски объявил, что в стране пройдут дни траура в связи со смертельным ДТП в Болгарии, в которое попал автобус с македонскими номерами. Об этом сообщил RT.

«Ожидаем, что компетентные органы проведут полное расследование, утвердят причины и ответственность за трагедию, которой не помнит наша новая история», — написал глава государства в соцсетях.

Авария произошла на трассе «Струма» прошлой ночью. Около села Боснек загорелся автобус с туристами, который ехал из Турции в Северную Македонию. В результате более 40 человек погибли.