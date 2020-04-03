Траур по жертвам коронавируса объявят в Китае 4 апреля

Как уточнило ЦТК, в этот день утром, в 10:00 по местному времени, жители страны почтят тремя минутами молчания скончавшихся от инфекционного заболевания и врачей, которые погибли в борьбе с новым вирусом.

Кроме того, в субботу приспустят государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом, отменят развлекательные мероприятия.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в Китае в конце декабря. В стране началась эпидемия, в результате которой погибли более трех тысяч человек, всего заразились 82 тысячи. Очаг заражения был в мегаполисе Ухань, всех жителей поместили на карантин. Спустя два месяца режим сняли, люди начали выходить на улицы.