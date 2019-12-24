Траур объявили в Алжире в связи с кончиной начальника штаба армии

«Я, Президент Республики, министр национальной обороны, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, господин Абдельмаджид Теббун, с большой скорбью сообщаю о смерти генерал-лейтенанта Ахмеда Гайд Салаха, начальника штаба национальной обороны, начальника штаба Национальной народной армии. Это произошло в понедельник утром. Алжир теряет одного из своих героев, который оставался до последней минуты верным своему пути, полному великих жертв, который не прерывался с тех пор, как он в юном возрасте вступил в ряды Национальной Освободительной Армии», — заявил алжирский лидер.

Он назвал случившееся болезненной и трагической катастрофой. Президент отметил, что республиканский военачальник был верен своему долгу в самые трудные периоды для региона, написало РИА ФАН.

«Бог дал ему мудрость, проницательность, безмятежность и верность Алжиру и праведным мученикам, а также искренность по отношению к алжирскому народу, что подтверждалось народной любовью и настойчивой работой, направленной на то, чтобы Алжир обрел безопасность и стабильность», — сказал президент.

Также алжирский лидер заверил, что история запишет славные подвиги умершего начальника штаба алжирской армии «золотыми буквами на яркой и светлой странице жизни» и объявил в республике траур.