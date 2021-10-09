Траур из-за обрушения дома в Батуми объявили в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что 11 октября станет днем траура после гибели шести человек в Батуми. Там обрушился жилой дом.

Как сообщило РИА «Новости», он выразил соболезнования всем близким людям погибших.

«Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура», — заявил он.

Также Гарибашвили пообещал оказать помощь пострадавшим и наказать всех виновных в этом происшествии.

Часть жилого семиэтажного дома обрушилась в Батуми, на улице 26 Мая. Это произошло около 11:00 8 октября.

Одного ребенка достали из машины, которая оказалась под завалами. Девочке шесть-семь лет, она выжила. Всего под обломками оказалось около 10 автомобилей, припаркованных возле дома. Жильцов эвакуировали с помощью крана.

Собственника квартиры и двух наемных рабочих задержали по делу об обрушении жилого дома в Батуми.

Следствие установило, что хозяин одной из квартир на первом этаже дома нанял для ремонта двух рабочих. Ремонтно-строительные работы проводились с грубым нарушением правил техники безопасности, что привело к обрушению одного из подъездов.