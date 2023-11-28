Мир 28 ноября 2023, 08:48 Трасс заявила о необходимости убрать Байдена из Белого дома и вернуть США мировое лидерство Экс-премьер Великобритании Трасс призвала США вернуть себе глобальное лидерство Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Мир нуждается в том, чтобы США восстановили мировое лидерство. Об этом заявила бывший британский премьер-министр Лиз Трасс, сообщила газета The Wall Street Journal.

По мнению британского экс-премьера, место американского лидера Джо Байдена займет представитель республиканской партии. Она выразила надежду, что следующий президент США сможет «называть враждебные режимы злом и угрозой».

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«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — отметила Трасс.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден является угрозой для национальной безопасности США, потому что он уже не может в полной мере исполнять свои обязанности. Политик указал на профессиональную непригодность нынешнего американского лидера и добавил, что отсутствие сильного главы государства негативно влияет на внешнюю и внутреннюю политику страны.