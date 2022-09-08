Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит — СМИ | 360°

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Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит — СМИ

Telegraph: новый премьер Британии Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит

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Новый премьер Британии Лиз Трасс вернула строгий дресс-код в офисе на Дунинг-стрит. Об этом сообщил источник Telegraph.

«Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам, что галстуки возвращаются», — отметил собеседник издания.

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Отмечается, что бывший премьер-министр Борис Джонсон допускал более «беззаботную атмосферу» в офисе.

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Трасс официально стала премьером во вторник и сразу же выступила с первой речью на новом посту. Она заявила, что намерена приложить усилия к восстановлению британской экономики, решению проблемы с рабочими местами и огромными налогами.

Перед этим королева Елизавета II приняла отставку Джонсона и попросила Трасс сформировать новое правительство. В обновленный кабинет министров вошли ее близкие политические союзники, при этом из него исключили сторонников Риши Сунака, который был соперником Трасс за пост премьера, а видные министры времен «правления» Джонсона вернулись на «задние скамьи». СМИ обвинили Трасс в создании «кабинета закадычных друзей».

Великобритания

Борис Джонсон

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