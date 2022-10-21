Трасс уличили в предчувствии отставки в ночь перед заявлением | 360°

Мир 21 октября 2022, 11:24 Трасс уличили в предчувствии отставки в ночь перед заявлением Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в четыре часа утра РИА "Новости"

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В день заявления об отставке с поста премьер-министра Англии, ранним утром, Лиз Трасс рассылала друзьям взволнованные сообщения. Об этом рассказали журналисты британской газеты Daily Mail. Они сослались на информацию, полученную от ближайших союзников Трасс.

Также источники журналистов отметили, что в день заявления об отставке премьер-министра в парламенте прошло заседание. Его участники, не стесняясь, кричали на Трасс.

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Собеседники издания сказали, что предполагали тревогу премьер-министра из-за быстрого развития событий. По их мнению, Трасс надеялась удержаться в должности.

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«Наутро [в день заявления об отставке] начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак», — сказали они.

Информаторы журналистов предположили, что к моменту отправки этих текстов Трасс уже могла осознать неизбежность грядущего ухода с поста главы правительства Великобритании