20 октября 2022, 15:33
Трасс уйдет в отставку — Sky News
Трасс заявила о том, что подает в отставку
Британский премьер-министр Лиз Трасс намерена подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Трасс выступает с официальным заявлением. Политик заявила о том, что уходит в отставку. По ее словам, она будет выполнять свои обязанности до избрания нового премьер-министра Великобритании. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут уже на следующей неделе.
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Лиз Трасс заняла эту должность в середине сентября, сменив подавшего в отставку Бориса Джонсона. Она пробыла на своем посту 45 дней. Премьер обещала справиться с энергетическим кризисом в стране.
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Трасс до этого возглавляла МИД Великобритании. На этом посту многим она запомнилась ярой антироссийской риторикой. Политик выступала за жесткий пакет ограничений как реакцию спецоперации России на Украине.
Великобритания
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