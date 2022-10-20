Важное 20 октября 2022, 15:33 Трасс уйдет в отставку — Sky News Трасс заявила о том, что подает в отставку

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Британский премьер-министр Лиз Трасс намерена подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Трасс выступает с официальным заявлением. Политик заявила о том, что уходит в отставку. По ее словам, она будет выполнять свои обязанности до избрания нового премьер-министра Великобритании. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут уже на следующей неделе.

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Лиз Трасс заняла эту должность в середине сентября, сменив подавшего в отставку Бориса Джонсона. Она пробыла на своем посту 45 дней. Премьер обещала справиться с энергетическим кризисом в стране.

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Трасс до этого возглавляла МИД Великобритании. На этом посту многим она запомнилась ярой антироссийской риторикой. Политик выступала за жесткий пакет ограничений как реакцию спецоперации России на Украине.