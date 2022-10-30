Мир 30 октября 2022, 21:45 Трасс стала одержима погодой после слов Путина о розе ветров — СМИ Daily Mail: Трасс перед отставкой зациклилась на погоде из-за ядерной угрозы России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Последние несколько дней перед уходом со своего поста бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс требовала ежедневно доставлять ей сводки о погоде. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники, причиной такого поведения стали данные разведки о том, что президент России Владимир Путин якобы готов ударить тактическим ядерным оружием по Украине.

По словам собеседников издания, спецслужбы Великобритании в своем докладе сообщили, что российский лидер намерен взорвать ядерную бомбу над Черным морем. Это якобы показало Западу его готовность пойти на крайние меры, не спровоцировав масштабной ядерной войны.

Реклама

«Лиз была одержима преобладающим ветром, наблюдая за прогнозами, чтобы увидеть, нужно ли ей запускать план „Защитить и выжить“», — пояснил источник.

Реклама

Речь шла об информационной кампании по гражданской обороне, которая проводилась в Великобритании с 1974 по 1980 годы. Население получало инструкции, как действовать во время ядерной атаки.

Заявление об использовании всех возможных средств для сохранения целостности России Владимир Путин сделал 21 сентября. Он напомнил странам Запада, которые идут на шантаж ядерным оружием, должны помнить, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

В ходе своего последнего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин подчеркнул, что ситуацию вокруг ядерных угроз раскачивают страны Запада, а Россия отвечала только намеками на эти выпады.