Трасс сделали героиней мемов после выступления на синем фоне | 360°

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Трасс сделали героиней мемов после выступления на синем фоне

Daily Mail: премьер Британии Трасс стала героиней мемов после выступления на синем фоне

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Британский премьер-министр Лиз Трасс неожиданно стала героиней мемов. Это произошло после ее выступления на конференции Консервативной партии. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

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Дело в том, что Трасс выступала на синем фоне, который пользователи Сети без труда смогли редактировать. Сначала этим воспользовались оппоненты из Лейбористской партии, а потом и другие люди в интернете.

Глава правительства Великобритании в итоге оказалась «объектом безжалостных насмешек», написало издание. Пользователи стали публиковать мемы с Трасс, где она «гримасничает» посреди охваченного огнем дома, на фоне руин города или картины с изображением ада.

Другие британцы разместили на фоне Трасс графики, показывающие падение финансовых и экономических показателей с момента начала ее премьерства.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в сентябре 2022 года, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Ранее она занимала должность главы МИД страны.

Великобритания

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