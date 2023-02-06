Мир 06 февраля 2023, 04:53 Трасс призвала Сунака к жесткому отношению к Китаю The Daily Telegraph: Трасс призвала Сунака занять жесткую позицию по отношению к Китаю Pxhere

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Великобритания должна занять более жесткую позицию по отношению к Китаю. К этому британское правительство во главе с премьером Риши Сунаком призвала бывший премьер-министр страны Лиз Трасс. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В ближайшие недели Трасс запланировала несколько публичных выступлений. Во время докладов, по данным газеты, политик остановится на якобы имеющей место угрозе безопасности Великобритании со стороны Китая.

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Бывший британский премьер 17 февраля должна посетить Токио. В ходе намеченных там мероприятий, Трасс хочет сконцентрироваться на «угрозах Пекина Тайваню», практиках «экономического принуждения» со стороны Китая и «грубых нарушениях прав человека» в этой стране, указано в материале.

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Трасс неоднократно критиковала Сунака за «мягкую» позицию в отношении России и Китая. Еще будучи на посту главы британского МИД она заявляла, что Великобритания не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией. По мнению Трасс, страна была стратегически зависимой от РФ в вопросах покупки российских энергоресуров. Политик призывала не позволить тому же самому произойти в отношениях с Китаем.