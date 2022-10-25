Мир 25 октября 2022, 03:54 Трасс приостановит свою политическую деятельность — СМИ The Telegraph: Трасс приостановит политическую деятельность после ухода с поста премьера РИА "Новости"

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Уходящая с поста британского премьера Лиз Трасс может на время приостановить свою политическую деятельность. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на ее ближайшее окружение.

«После более чем 10 лет подряд на министерских должностях мне кажется, можно смело ожидать, что она возьмет перерыв», — сказал изданию один из друзей Трасс.

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При этом авторы статьи отметили, что в будущем политик намерена продолжить свою работу в парламенте Великобритании. Они предположили, что уходящий премьер может написать мемуары или заняться публичными выступлениями, за которые ее предшественники получают немалые деньги.

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Ранее Трасс объявила о своей отставке. Она останется на посту премьер-министра до момента вступления в должность нового главы кабмина. Трасс стала британским премьером с самым коротким сроком пребывания в должности. Она занимает свой пост чуть больше месяца.

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак автоматически стал новым премьером страны. Трасс уже поздравила его и выразила ему свою поддержку. Раньше Сунак руководил британским Минфином. Политическую карьеру он начал семь лет назад.