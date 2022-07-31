Трасс пообещала в случае избрания премьером не допустить референдума в Шотландии

Кандидат в премьер-министры Великобритании, министр иностранных дел Лиз Трасс пообещала не допустить нового референдума о независимости Шотландии, если ее изберут на этот пост. Об этом Трасс заявила газете Telegraph.

«Я совершенно уверена, что никакого второго референдума о независимости Шотландии при мне не будет», — подчеркнула она.

Лиз Трасс напомнила: «шотландские националисты» и сами согласились с тем, что их референдум — «возможность, которая выпадает раз в поколение».

«Я буду работать над укреплением всего нашего союза. На посту премьер-министра я сделаю то, что необходимо и правильно для защиты нашего союза, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола», — добавила кандидат в премьеры.

Ее соперник на выборах, Риши Сунак, также считает, что сейчас «худшее время» для референдума в Шотландии.

Ранее ее первый министр Никола Стерджен объявила, что хочет провести референдум 19 октября. Слушания по возможности его организации состоятся в Великобритании 11–12 октября.