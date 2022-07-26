Трасс пообещала принять меры против TikTok

Одна из претендентов на кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс пообещала принять меры против китайской компании TikTok. Такое заявление министр сделала на первых дебатах со вторым финалистом гонки за пост премьра экс-главой минфина Риши Сунаком. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий… авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7», — ответила она на вопрос во время дебатов.

Приложение TikTok реорганизовывает бизнес и постепенно уходит с западного рынка, деятельность будут сокращать, особенно в США, Евросоюзе и Великобритании. Компания планирует сосредоточиться в Азии.

Трасс намерена выбрать жесткую риторику в отношении России и Китая, это станет противовесом позиции ее конкурента. Более активное использование темы России в публичных выступлениях станет фишкой главы МИД.