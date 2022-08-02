Трасс заявила о поддержке Путина, но быстро передумала

Глава британского МИД Лиз Трасс допустила оговорку на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере. Политикам она пообещала, что будет и впредь оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Ошибку Трасс процитировала газета Daily Express.

«Я также продолжу поддерживать Владимира Путина!» — сказала она, но быстро исправилась, заявив о противостоянии российскому президенту.

Сразу после оговорки министр пообещала ввести «самый жесткий режим санкций в отношении России» и увеличить расходы на оборону в Великобритании до 3% ВВП.

Читатели высмеяли оплошность Трасс, назвав ее безумной и припомнив провальные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в феврале. По мнению британцев, министр «играет не в той лиге», чтобы возглавлять внешнеполитическое ведомство или, того хуже, занять кресло премьера.

«Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон», — написали в комментариях к статье, намекнув на еще большее количество связанных с Трасс недоразумений в будущем.