Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании | 360°

Мир 18 октября 2022, 01:20 Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не будет уходить в отставку РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на недовольство ею среди некоторых депутатов правящей Консервативной партии. Об этом она сообщила в интервью британским телеканалам.

Трасс отметила, что страна переживает трудные времена, поэтому нельзя тратить время на разговоры.

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«Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы не должны тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом», — сказала Трасс.

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Политик добавила, что решила остаться на посту премьера, чтобы действовать в интересах своей страны.

Ранее британские парламентарии из Консервативной партии Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис публично заявили, что Лиз Трасс должна покинуть свой пост.

Также об отставке говорил экс-глава британского Минфина. Он высказывал мнение, что Трасс рискует лишиться должности в течение нескольких недель.

При этом аналитики прогнозировали, что отставки не будет, так как Консервативная партия страдает от нехватки кадров.