Более активное использование темы России в публичных выступлениях станет фишкой главы МИД Великобритании Лиз Трасс в борьбе за вакантное кресло премьер-министра страны. Об этом написало издание The Sunday Telegraph со ссылкой на сторонников политика.

По данным источника, Трасс намерена выбрать жесткую риторику в отношении России и Китая, что станет противовесом позиции ее конкурента — бывшего министра финансов Риши Сунака.

«Трасс находится в ряду партийных ястребов, когда разговор заходит на тему Китая и России. У Лиз есть решимость, авторитет и опыт, тогда как Риши состоит в рядах голубей», — говорится в статье.

Помимо этого, Трасс видит нынешнюю геополитическую обстановку возможностью вернуть Великобританию на лидирующие позиции в мире.

Финальный тур голосования за пост премьер-министра Великобритании пройдет 5 сентября, голосовать будут все члены Консервативной партии. Сунак называл себя аутсайдером на фоне Трасс.

Новый премьер сменит на посту Бориса Джонсона, объявившего в начале июля о своей отставке.