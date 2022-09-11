Трасс и Макрон договорились вместе бороться с мировым энергетическим кризисом | 360°

Мир 11 сентября 2022, 01:01 Поделиться Telegram

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Viber Трасс и Макрон договорились вместе бороться с мировым энергетическим кризисом Премьер Британии Трасс и президент Франции Макрон договорились вместе бороться с кризисом РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первые телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе лидеры двух стране договорились совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса, сообщил ТАСС.

Заявление по итогам беседы распространила канцелярия британского главы правительства, в нем говорится о сотрудничестве Лондона и Парижа в оборонной сфере.

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«Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса <…>, а также сотрудничаем в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам», — указано в заявлении.

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Британская сторона также выразила уверенность, что в ближайшее время может состояться личная встреча двух лидеров для обсуждения обозначенных проблем.

Принца Чарльза Уэльского официально провозгласили королем Карлом III. Об этом сообщило издание «ФедералПресс». По регламенту новым правителем после кончины Елизаветы II стал ее старший сын.

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