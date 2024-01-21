Мир 21 января 2024, 14:52 Транзит судов через Босфор приостановили на неопределенный срок Нефтяной танкер заблокировал проход судов через Босфорский пролив Onur Dogman / Global Look Press

Читать 360tv в

Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

Речь идет о танкере Peria, который следовал из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Реклама

Сейчас буксиры береговой охраны вызволяют танкер. Турция приостановила транзит судов с 06:00 21 января на неопределенный срок. Кроме того, властям пришлось ограничить проход судов через Дарданеллы из-за шторма. Им можно двигаться со скоростью менее десяти узлов.

Ранее 185-метровый танкер Sappho, следовавший в Грецию, заблокировал Дарданеллы. Причиной его остановки стала поломка двигателя.