Транзит российской нефти через Украину вырос в ноябре на треть

При этом объем нефти для украинских потребителей за тот же период вырос на 10,5% — до 206,8 тысячи тонн.

Отмечается, что общий объем транзита для украинских и европейских потребителей за период с января по ноябрь 2019 года составил 14,142 миллиона тонн, что превысило показатель 2018 года на 0,8%. При этом объем транспортируемой нефти для НПЗ Украины составил 2,175 миллиона тонн (на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года), а транзит — 11,967 миллиона тонн (что ниже на 1,1%, чем в 2018 году).

Компания уточнила, что снижение объемов транзита в 2019 году связано с приостановкой работы нефтепровода «Дружба» 25 апреля 2019 года. Тогда на приемо-сдачном участке «Будковце» в Словакии отказались принимать российское сырье из-за высокого содержания хлорорганических веществ. На участке же «Фенешлитке» в Венгрии не оказалось свободных резервуаров.

Возобновление транзита произошло 11 мая, однако 17 мая транспортировка вновь прекратилась из-за неготовности европейских партнеров. Окончательно транзит восстановили 21 мая.