  • Транзит российской нефти через Украину вырос в ноябре на треть

    05 декабря 2019, 18:28

    Ирина Нагайникова

    В ноябре 2019 года транзит через Украину российской нефти увеличился на 33,6% относительно показателя за аналогичный период 2018 года. Объем транзита составил 1,329 миллиона тонн. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на «Укртранснафта».

    При этом объем нефти для украинских потребителей за тот же период вырос на 10,5% — до 206,8 тысячи тонн.

    Отмечается, что общий объем транзита для украинских и европейских потребителей за период с января по ноябрь 2019 года составил 14,142 миллиона тонн, что превысило показатель 2018 года на 0,8%. При этом объем транспортируемой нефти для НПЗ Украины составил 2,175 миллиона тонн (на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года), а транзит — 11,967 миллиона тонн (что ниже на 1,1%, чем в 2018 году).

    Компания уточнила, что снижение объемов транзита в 2019 году связано с приостановкой работы нефтепровода «Дружба» 25 апреля 2019 года. Тогда на приемо-сдачном участке «Будковце» в Словакии отказались принимать российское сырье из-за высокого содержания хлорорганических веществ. На участке же «Фенешлитке» в Венгрии не оказалось свободных резервуаров.

    Возобновление транзита произошло 11 мая, однако 17 мая транспортировка вновь прекратилась из-за неготовности европейских партнеров. Окончательно транзит восстановили 21 мая.