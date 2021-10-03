Транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновили

Российский газ снова запустили в Венгрию через территорию Украины. О возобновлении транзита сообщил венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ.

По данным на сайте FGSZ, на 22:00 по московскому времени поток газа через пункт «Берегово» составлял чуть более 200 тысяч кубометров в час. При этом в течение дня транзит был полностью закрыт. Речь идет о пункте, расположенном на венгерско-украинской границе.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о приостановке транзита российского газа через украинскую территорию в Венгрию. По его словам, «Газпром» начал поставлять газ из «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Такая схема транзита отмечена в новых соглашениях, подписанных в конце сентября.

При этом на сайте оператора были данные о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» не останавливалась. Поток газа 1 октября составил 4,823 миллиона кубометров. На следующий день транзит снизился в два раза, составив 2,31 миллиона кубометров.

Новые контракты на поставки газа были подписаны «Газпромом» и Венгрией 27 сентября. Договоренности подразумевают поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Соглашения рассчитаны на 15 лет.