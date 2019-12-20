Транзит российского газа через Украину сохранится в 2020 году

По информации сайта «Утро.ру», в девятичасовых переговорах приняли участие председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министры энергетики обеих государств Александр Новак и Алексей Оржель, глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Они договорились о том, что транзит российского газа через территорию Украины в 2020 году продолжится.

«Подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который требует согласования», — уточнил Новак.

Детали соглашения еще не известны.