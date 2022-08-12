Транзит нефти по «Дружбе» в Чехию возобновился

В Чехию вновь начала поступать российская нефть по трубопроводу «Дружба», сообщил чешский оператор Mero. Заявление компании опубликовало агентство Reuters.

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода „Дружба“ в Чехию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 по московскому)», — заявили в Mero.

Несколько дней назад стало известно, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Европу. По этому трубопроводу топливо поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. По словам советника президента «Транснефти» Игоря Демина, транзит остановили после того, как российская компания не смогла оплатить услуги «Укртранснафты» из-за западных санкций.

Позже венгерская компания MOL сообщила об оплате транзита российской нефти по «Дружбе». Деньги за прокачку нефти украинской стороне отправили и представители Словакии. Накануне «Укртранснафта» подтвердила получение платежей. Компания возобновила транспортировку нефти по украинскому отрезку «Дружбы.