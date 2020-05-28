Транзит газа из России в Германию снова прекратили на польском участке

Данные представила аукционная платформа GSA Platform польского газотранспортного оператора Gaz System. Сведения подтвердил и газотранспортный оператор Германии.

Заявок на прием газа на польской границе на утро 28 мая нет. Газ перестал поступать утром, где-то с 06:00 до 07:00 по Москве.

Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров. Трубы тянутся от Торжка до Франкфурта-на-Одере. На проектную мощность в 33 миллиарда кубометров в год его вывели в 2006 году.

На польском участке — 683 километра линейной части и пять компрессорных станций. Его владелец — совместное предприятие EuRoPol Gaz. Управляет участком отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Транспортировку российского газа по этой магистрали осуществляли по контракту до 17 мая. Потом действие соглашения кончилось, и мощность трубы распределяли на аукционах различного срока. Он мог составить от нескольких часов до года.