Транзит газа из России назвали гарантией безопасности на Украине

Транзит российского газа гарантирует Украине военную безопасность, так как связывает руки руководству РФ. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу», — отметил Макогон.

Он также заявил, что соглашение Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2» — это декларация, которую украинская сторона не воспринимает как соглашение. Макогон обратил внимание, что решение по вопросу газопровода принимали без участия представителей Украины. Он выразил уверенность, что теперь самая главная проблема украинских властей — это сохранение энергетической безопасности.

Ранее США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», по которому проект завершат при соблюдении некоторых договоренностей. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук отметил, что для обеспечения стабильной работы своей газотранспортной системы после окончания строительства «Северного потока — 2» Украина должна стать газовым хабом Европы.