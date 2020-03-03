Транзит газа из России через Украину снизился в 1,6 раза в феврале

«Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с „Газпромом“», — написал Макогон в Facebook.

По данным информагентства, в феврале 2019 года транзит голубого топлива из России через Украину составил 6,2 миллиарда кубометров. Таким образом, транзит газа снизился в 1,6 раза.