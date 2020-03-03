Транзит газа из России через Украину снизился в 1,6 раза в феврале
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон уточнил, что в феврале транзит российского газа через Незалежную в Молдову и страны Евросоюза составил 3,926 миллиарда кубометров. Об этом сообщило ИА RNS.
«Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с „Газпромом“», — написал Макогон в Facebook.
По данным информагентства, в феврале 2019 года транзит голубого топлива из России через Украину составил 6,2 миллиарда кубометров. Таким образом, транзит газа снизился в 1,6 раза.