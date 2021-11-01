Украина заявила, что «Газпром» на треть сократил транзит газа через страну
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон: Россия сократила транзит газа через Украину
«Газпром» сократил транзит газа через Украину еще на треть, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он заверил, что сейчас через территорию страны проходит 57 миллионов кубометров топлива в сутки. Украина продолжает настаивать на том, чтобы Россия увеличила поставки.
«С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки», — написал Макогон в Facebook. По его словам, на данный момент «Газпром» платит за мощность в 109 кубометров в сутки, но с 1 октября прокачка упала до 86 миллионов кубометров.
Макогон уверяет, что если такая ситуация продолжится, то к концу мая окажется, что Евросоюз недополучит большие объемы топлива — около пяти миллиардов кубометров. Контракт между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз» был подписан в 2019 году. Он рассчитан до 2024 года, и российская сторона по документам оплачивает все мощности, вне зависимости от реальных поставок.
Украина не так давно лишилась части газового транзита. Это произошло потому, что Венгрия заключила новый контракт с Россией, по которому в страну будет поставляться топливо по газопроводу «Турецкий поток». Украина заявила, что она разочарована в Венгрии после этого решения.