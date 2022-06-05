Трансы заняли первые места на женской велогонке в Великобритании

Женскую велогонку ThunderCrit в Великобритании выиграли транс-велосипедистки, которые еще недавно соревновались как мужчины. Соревнования прошли в пятницу на велодроме Херн-Хилл на юго-востоке Лондона. Об этом написала Daily Mail.

Первой к финишу пришла транс-женщина Эмили Бриджес. Эмили, мужчина от роду, рвалась участвовать в женских гонках еще в марте, но тогда ей запретили. И всего месяц назад она еще соревновалась с мужчинами.

Лилли Чант заняла второе место. В официальных документах она все еще указана, как мужчина, но идентифицирует себя как женщина.

Третье место досталось биологической женщине Джо Смит.

Участие трансов в гонке вызвало недовольство у спортсменок и активисток. Многих возмутила фотография с награждения, на которой транс-велосипедистки, стоя на подиуме, целовались, а единственная биологическая женщина, получившая бронзу, держала на руках маленькую дочку.

Британская пловчиха Шэрон Дэвис, завоевавшая серебро на XXII летних Олимпийских играх в Москве 1980 года, заявила, что «очень разочарована» новостями об этой гонке.