Мир 05 мая 2023, 02:53 Трансвестита заметили в рекламе ВМС США Fox News: сенаторы направили запрос в ВМС США из-за участия трансвестита в рекламе Freepik

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Сенаторы-республиканцы озадачились участием трансвестита в рекламе ВМС США. Они направили руководству флота гневное письмо о целесообразности использования подобных мер для привлечения на службу добровольцев. Информацию об этом опубликовал телеканал Fox News.

Ролик с выступающим в женском образе старшиной Джошуа Келли разместили в TikTok в рамках программы «Цифровой посол». Келли известен как артист, выступающий под псевдонимом Гарпия Дэниэлс.

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Сенаторы выразили обеспокоенность, что ВМС США продвигают запрещенную в Америке соцсеть. Поведение Келли на рабочем месте сочли неуместным.

«Где ВМС проводит черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров? Будет ли ВМС привлекать экзотических танцовщиц, чтобы привлечь внимание возможных новобранцев? Такая деятельность не совместима с популяризацией вооруженных сил США», — сказано в письме.

В документе сенаторы попросили руководство ВМС отчитаться о потраченных на пилотную программу средствах из федерального бюджета.