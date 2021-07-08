Транспортный самолет пропал с радаров в Колумбии

Транспортный самолет Douglas DC-3 пропал с экранов радаров в центральной части Колумбии. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека.

Об исчезновение самолета с экранов радаров сообщило Управление гражданской авиации (УГА) республики, сообщил ТАСС.

По информации ведомства, самолет вылетел из аэропорта в городе Вильявисенсио. Спасатели УГА и экстренных служб страны начали поиски самолета.

Сегодня на Ямале совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет. Он совершал облет горящих лесов. Его поиски были начаты, когда воздушное судно перестало выходить на связь. Оказалось, что самолет приземлился в Красноселькупском районе. На борту были два человека. Оба выжили.