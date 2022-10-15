Транспортные компании Украины и Польши подверглись кибератаке | 360°

Мир 15 октября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Транспортные компании Украины и Польши подверглись кибератаке Центр анализа угроз Microsoft заявил о кибератаке на транспортные фирмы Украины и Польши Unsplash

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Транспортные и логистические компании Украины и Польши подверглись кибератаке новым вирусом-вымогателем. Об этом сообщили в центре анализа угроз Microsoft.

«Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем», — сказано в сообщении.

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Специалисты уточнили, что вирус целенаправленно атакует организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше. Первая атака с использованием новой программы под названием Prestige была предпринята 11 октября.

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В корпорации Microsoft обратили внимание, что до этого не сталкивались с такой программой, поэтому не смогли выявить причастность к ней известных кибергрупп.

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия способна ответить кибератаками на санкции со стороны Запада. Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения страны в хакерстве нелепыми и смешными.

Ранее украинские суды подверглись массированной хакерской атаке. На этот раз злоумышленники проводили рассылку судебных запросов, написал «Царьград».

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