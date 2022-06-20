Транспортную блокаду Калининграда назвали самоубийственной для Литвы

Организованная властями Литвы транспортная блокада Калининграда является поводом для начала военных действий, поскольку нарушено право доступа России к собственной территории. Об этом в колонке для издания «Украина.ру» написал бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

По его словам, литовские власти нарушили международное право доступа любого государства к своего эсклаву.

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli. Литва сделает вид, что ничего не произошло, ведь открыт доступ по морю. Однако сухопутный транзит также должен быть обеспечен», — заявил дипломат.

Ищенко объяснил, зачем Запад намеренно провоцирует расширение конфликта с Россией. Он предположил, что причина кроется в предстоящих промежуточных выборах в американский Конгресс, так как нет уверенности в боеспособности украинской армии в Донбассе.

Ранее Литва запретила транзит ряда товаров по железной дороге в Калининград.

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев допустил, что России применит ядерное оружие при попытке Литвы захватить Калининград.